«Будет другой матч-попкорн». Медведев — о том, что сорвал финал Синнер — Алькарас

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался насчёт того, что многие журналисты ожидали финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Медведев в полуфинале обыграл Алькараса из выбил его из гонки за чемпионство на турнире. В финале он сыграет с Синнером.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Я немножко злилась. Мы, когда были здесь на пресс-конференции Янника Синнера, все вопросы для него были про Карлоса Алькараса. Журналисты были уверены, что он сыграет с ним в финале. И меня прямо это дико бесило.
— Если бы я сидел на пресс-конференции, то есть ещё бы люди знали, что я в зале, и так бы говорили, тогда бы меня, может, это выбесило. А так – это совершенно нормально. Я даже в один момент, наоборот, подумал про это уже после матча. Кто-то меня что-то такое похожее спросил. Я подумал: «Блин, точно, я же реально кучу людей расстроил». Потому что все, я в том числе, ждут матч Янника и Карлоса. Все хотят посмотреть там эти финалы.
Но понятное дело, что когда я на корте, то стараюсь выигрывать, поэтому в этот раз хорошо, что так испортил матч-попкорн, но будет другой матч-попкорн, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Сетка "Мастерса"в Индиан-Уэллсе
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
