Алькарас — о поражении от Медведева в ИУ: никогда не видел, чтобы он играл на таком уровне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в матче 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева.

«Прежде всего я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провёл потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл на таком уровне. Он полностью заслужил эту победу. Он полностью заслужил выйти в финал здесь. Всё, что я могу сказать — поздравляю его.

Со своей стороны, я сыграл несколько геймов, особенно в первом сете, где просто упустил свои подачи. И из-за этого мне приходилось всё время бегать за мячами. Так что для меня это было тяжело, но я горжусь тем, что боролся до последнего мяча», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.