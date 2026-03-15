Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о поражении от Медведева в ИУ: никогда не видел, чтобы он играл на таком уровне

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в матче 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Прежде всего я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провёл потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл на таком уровне. Он полностью заслужил эту победу. Он полностью заслужил выйти в финал здесь. Всё, что я могу сказать — поздравляю его.

Со своей стороны, я сыграл несколько геймов, особенно в первом сете, где просто упустил свои подачи. И из-за этого мне приходилось всё время бегать за мячами. Так что для меня это было тяжело, но я горжусь тем, что боролся до последнего мяча», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android