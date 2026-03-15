Даниил Медведев ответил, за счёт чего смог обыграть Алькараса в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что помогло ему обыграть лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Всё вместе. Физически с Карлосом нужно быть достаточно сильным. Опять же, Саша [Зверев], когда проиграл ему в Австралии, сказал, что физически устал. Я могу понять, потому что с Карлосом очень физическая игра: он тебе постоянно делает укороченные, свечки, меняет вращение, ритм и так далее. Морально публику заводит, всегда нужно быть сконцентрированным до конца. Ну и, понятное дело – теннис, потому что, что бы ты там вообще физически, морально ни думал, самое главное — это удары, подача, чтобы летела и так далее.

Сегодня всё сработало на высшем уровне, и за счёт этого удалось победить», — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».