Чесноков: не ожидал, что Медведев одолеет Алькараса — Даня показал зрелый теннис

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что не ожидал победы россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Даня играл очень хорошо! За последние полтора года это был лучший матч Медведева. Он не сломался психологически. Хорошо подавал, стабильно. Были моменты, где можно было ошибиться, но он сыграл идеально. Заслужил победу. Алькарас давил темпом. Карлос не успевал, задыхался.

Молодец! Не ожидал, что Даня одолеет Карлоса. Медведев повзрослел, показал зрелый теннис. По сетке в первых двух матчах было видно, что он в хорошей форме. С такой игрой заслуживает вернуться в топ-10», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.