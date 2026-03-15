Матч-центр:
Чесноков оценил шансы Медведева в финале с Синнером в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с итальянцем Янником Синнером.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
«Если Медведев будет продолжать играть так же, как он играл против Алькараса, матч с Синнером должен быть хорошим. Когда обыгрываешь первого игрока в мире, потом второго игрока в мире — это не так просто держать внимание и уверенность. Медведев играл Уимблдон, обыграл Синнера. Потом ему достался Алькарас — он ему проиграл. Непросто играть каждый матч в напряжении. Даже если Медведев проиграет, то потенциально Даня находится на высоком уровне. Он может показывать хорошие результаты», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

