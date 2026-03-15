Веснина прокомментировала победу Медведева над Алькарасом в полуфинале Индиан-Уэллса

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева в матче 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Встрече завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Даня на этой неделе гораздо ближе стоит в корте. Он стал играть быстрее, активнее, вышел из своей зоны комфорта. Ну и подача — она у него все две недели летит очень точно. Плюс Медведев разнообразно играет. Даня модернизировал и улучшил многие аспекты своей игры. В Дубае это тоже прослеживалось, но тут соперники уровнем выше, скорости — тоже. Матч с Алькарасом был сказкой! Приятно было наблюдать, как Даня борется, старается. При этом он держит свои эмоции под контролем», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.