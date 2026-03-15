Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев обыграл Алькараса впервые с 2023 года

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса, занимающего в рейтинге АТР первое место.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Это стало первой победой россиянина над Алькарасом с 2023 года. До этого матча счёт личных встреч спортсменов составлял 6-2 в пользу испанца. Медведев последний раз побеждал этого соперника в полуфинале Открытого чемпионата США в 2023 году.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со второй ракеткой Янником Синнером. На пути к финалу россиянин также обыграл действующего чемпиона этого турнира Джека Дрейпера.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android