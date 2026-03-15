Медведев обыграл Алькараса впервые с 2023 года

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса, занимающего в рейтинге АТР первое место.

Это стало первой победой россиянина над Алькарасом с 2023 года. До этого матча счёт личных встреч спортсменов составлял 6-2 в пользу испанца. Медведев последний раз побеждал этого соперника в полуфинале Открытого чемпионата США в 2023 году.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет со второй ракеткой Янником Синнером. На пути к финалу россиянин также обыграл действующего чемпиона этого турнира Джека Дрейпера.