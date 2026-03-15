«Шахматный мастер». Пресс-служба ATP отреагировала на победу Медведева над Алькарасом

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, опубликовав пост в социальной сети. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Фото: Пресс-служба АТР

«Шахматный мастер прерывает беспроигрышную серию Алькараса», – написал представитель пресс-службы АТР в социальной сети.

За титул чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев поспорит со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени.