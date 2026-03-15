Синнер рассказал о беспокоившей его накануне матча со Зверевым пояснице

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыгравший соперника из Германии Александра Зверева, рассказал, что накануне матча его беспокоила поясница.

– Утром я почувствовал на подаче некую боль в нижней части спины. Мы в каком-то смысле эту проблему решили. Хорошо, что у меня будет время отдохнуть до завтра.

– Так случается, когда ты стареешь.

– Играя с Фонсекой и Тьеном, я уже чувствую себя старым, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим первую ракетку мира Карлоса Алькараса.