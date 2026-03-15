Кафельников: шикарно, что Медведев вышел в финал в Индиан-Уэллсе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников оценил выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе российского теннисиста Даниила Медведева. В полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Шикарно, что Даня вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Порадовали с утра. Если говорить про финал с Синнером, то шансы есть всегда. Возвращение Даниила в топ-10 реально. Он уже рядом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За титул чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев поспорит со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени.