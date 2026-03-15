Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: шикарно, что Медведев вышел в финал в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников оценил выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе российского теннисиста Даниила Медведева. В полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Шикарно, что Даня вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Порадовали с утра. Если говорить про финал с Синнером, то шансы есть всегда. Возвращение Даниила в топ-10 реально. Он уже рядом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За титул чемпиона «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев поспорит со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android