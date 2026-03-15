«Всегда говорил, что он снова возьмёт своё». Губерниев — о победе Медведева над Алькарасом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном матче россиянин обыграл первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Я всегда говорил, что теннисист Медведев своё снова возьмёт и форму наберёт! И вот победа над Алькарасом и выход в финал турнире в Индиан-Уэллсе! С возвращением, Медведев!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.