«Даня — красавец!» Кузнецова — о победе Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
«Даня – красавец! Победил 6:3, 7:6 (3) Карлоса, который в этом сезоне ещё никому не проигрывал. Провёл шикарный матч от начала до конца, и даже во втором сете, когда могло показаться, что наступил перелом, Даня тут же сделал обратный брейк. Был собран и сфокусирован на протяжении всей игры, а какие потрясающие бэкхенды пробивал, просто загляденье.
Уже завтра финал с Янником, лишь бы хватило сил и физических, и эмоциональных, верим», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером.
