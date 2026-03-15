Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Даня — красавец!» Кузнецова — о победе Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
«Даня – красавец! Победил 6:3, 7:6 (3) Карлоса, который в этом сезоне ещё никому не проигрывал. Провёл шикарный матч от начала до конца, и даже во втором сете, когда могло показаться, что наступил перелом, Даня тут же сделал обратный брейк. Был собран и сфокусирован на протяжении всей игры, а какие потрясающие бэкхенды пробивал, просто загляденье.

Уже завтра финал с Янником, лишь бы хватило сил и физических, и эмоциональных, верим», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса
