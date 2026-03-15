Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский объяснил, что помогло Даниилу Медведеву обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Медведев победил Алькараса в очень уверенном стиле. Даня стал играть быстрее. Это решает во время поединка. Алькарас даже не справлялся где-то с темпом Даниила, что ему несвойственно. Стабильность и скорость решили исход матча», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале турнира Медведев сыграет со второй ракетой мира Янником Синнером, который ранее одолел немца Александра Зверева.