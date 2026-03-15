Теннис Новости

«Он снова нашёл хороший баланс на корте». Синнер оценил уровень игры Медведева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры россиянина Даниила Медведева, с которым ему предстоит встретиться в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Не начался
1 2 3
         
         
Италия
«Он снова вернулся на очень высокий уровень. У него очень сильная подача. Он очень хорошо принимает, причём принимает очень глубоко.

Сейчас все стараются играть немного более агрессивно. Я думаю, это видно у многих — например, в нашем полуфинале Саша Зверев тоже пытался играть агрессивнее. Хотя, на мой взгляд, он не показал свой лучший теннис, но все стараются давить.

И мне кажется, Даниил снова нашёл хороший баланс на корте: выиграл титул в Дубае, приехал в Индиан-Уэллс и снова показывает отличные результаты.

Но, с другой стороны, мы довольно давно не играли друг против друга. Посмотрим, что будет», – сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
