«Он снова нашёл хороший баланс на корте». Синнер оценил уровень игры Медведева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры россиянина Даниила Медведева, с которым ему предстоит встретиться в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Он снова вернулся на очень высокий уровень. У него очень сильная подача. Он очень хорошо принимает, причём принимает очень глубоко.

Сейчас все стараются играть немного более агрессивно. Я думаю, это видно у многих — например, в нашем полуфинале Саша Зверев тоже пытался играть агрессивнее. Хотя, на мой взгляд, он не показал свой лучший теннис, но все стараются давить.

И мне кажется, Даниил снова нашёл хороший баланс на корте: выиграл титул в Дубае, приехал в Индиан-Уэллс и снова показывает отличные результаты.

Но, с другой стороны, мы довольно давно не играли друг против друга. Посмотрим, что будет», – сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.