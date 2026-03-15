Ольховский: у Медведева есть шансы на победу над Синнером в финале Индиан-Уэллса
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что у Даниила Медведева есть шансы на победу над второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Янник Синнер
«Следовало ожидать, что Медведев сыграет с Синнером за титул. Даня сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что есть шансы. При том качестве игры, что показывает Медведев, есть шансы на победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в полуфинале Медведев сенсационно обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
