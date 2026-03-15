Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тупицына одержала победу на турнире W15 в Шарм-эль-Шейхе в одиночном и парном разрядах

Комментарии

1174-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Тупицына одержала победу в одиночном и парном разрядах турнира W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В финале одиночного разряда турнира Тупицына обыграла чешку Денису Золдакову (1390-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:7 (6:8), 4:6.

В парном разряде россиянка принимала участие с француженкой Алисой Регер. В финале они были сильнее китайского дуэта Чэнь Янь/Ма Руоси со счётом 1:6, 7:5, [10:6].

17-летняя Тупицына является финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2026. В финале турнира она проиграла экс-россиянке, ныне представляющей Францию, Ксении Ефремовой (3:6, 5:7).

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android