Тупицына одержала победу на турнире W15 в Шарм-эль-Шейхе в одиночном и парном разрядах

1174-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Тупицына одержала победу в одиночном и парном разрядах турнира W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В финале одиночного разряда турнира Тупицына обыграла чешку Денису Золдакову (1390-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:7 (6:8), 4:6.

В парном разряде россиянка принимала участие с француженкой Алисой Регер. В финале они были сильнее китайского дуэта Чэнь Янь/Ма Руоси со счётом 1:6, 7:5, [10:6].

17-летняя Тупицына является финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2026. В финале турнира она проиграла экс-россиянке, ныне представляющей Францию, Ксении Ефремовой (3:6, 5:7).