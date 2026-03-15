Алькарас — о матче с Медведевым: нужно было принять факт, что придётся страдать

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему ему было сложно играть в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе против Даниила Медведева. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:3, 7:6 (7:3)

«Было очень жарко, и в первом сете у нас было несколько длинных розыгрышей. Когда играешь с Даниилом, это нормально — он заставляет тебя вкладывать больше силы в каждый удар. Создаётся ощущение, что после каждого удара ты тратишь дополнительную энергию, а с жарой это становится ещё сложнее. Поэтому первый сет был для меня трудным — он заставил меня много бороться.

Во втором сете я начал чувствовать себя лучше. Тогда я понял, что должен делать: нужно было принять факт, что придётся страдать. Именно поэтому второй сет получился лучше», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.