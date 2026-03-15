Селиваненко рассказал, за счёт чего Медведев обыграл Алькараса в финале в Индиан-Уэллсе

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко озвучил, за счёт каких факторов российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
«Даниил сыграл безукоризненно и держал весь матч нить игры в своих руках. Он был стабильнее, свежее и увереннее. Карлоса можно обыгрывать, если ты сам играешь в свой лучший теннис, так что при такой игре Даниила результат в принципе закономерен», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В финале турнира Медведев сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Соболенко и Рыбакина сражаются за титул Индиан-Уэллса! Дальше — Медведев и Синнер. LIVE!
Live
Соболенко и Рыбакина сражаются за титул Индиан-Уэллса! Дальше — Медведев и Синнер. LIVE!
