Кто станет чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе — Соболенко или Рыбакина?

Сегодня, 15 марта, в Индиан-Уэллсе пройдёт финальный матч турнира WTA-1000, в котором сыграют четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе?»

В полуфинале турнира Соболенко обыграла чешку Линду Носкову (6:3, 6:4), а Рыбакина была сильнее украинки Элины Свитолиной (7:5, 6:4).

«Тысячник» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является россиянка Мирра Андреева.