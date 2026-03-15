Отец Даниила Медведева высказался о победе сына над Алькарасом в полуфинале Индиан-Уэллса

Сергей Медведев, отец 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал победу сына над лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Каждая победа для него сейчас важна – и для нас тоже. Это наше настроение, здоровье, спокойствие. Родители всегда радуются, когда детям хорошо, в чём бы это ни проявлялось. И для нашего Даниила важны не только победы, но и то, что он зарабатывает. С победами приходят большие деньги. У него есть семья, две дочки, жена. Он двигается вперёд в жизни, улучшает условия проживания – на всё это требуются деньги.

Возможно, его приоритеты меняются с течением времени, меняется оценка победы. Когда он был молодым, для него самое главное было просто победить. А сейчас появляется много нюансов. Меняется и моё отношение к его победам и игре.

Я очень благодарен его тренеру Томасу Юханссону за то, что он серьёзно работает с моим сыном, постепенно стабилизирует подачу. Он умный человек. Мне нравится, как он работает. Уменьшается количество двойных ошибок, увеличивается процент попадания первой подачи.

Для меня самое главное – подача, потому что, когда игрок переходит определённый возрастной рубеж, он должен уметь сохранять силы. А хорошая подача позволяет это делать. У него появился другой настрой.

Томас мне нравится тем, что он невысокого роста, а в своё время выиграл «Шлем» и хорошо подавал. Если невысокий игрок умеет это делать хорошо, значит, он однозначно сможет этому научить. И Томас это делает.

Он мне нравился всегда. Даже 12 лет назад я выделял его как тренера и очень хотел, чтобы он тренировал моего сына. Буквально несколько дней назад, по-моему, в матче с Баэсом у Дани был показатель попадания первой подачи 84%. Это вообще потрясающе. Сейчас он колеблется. Мне кажется, нужно добиться, чтобы показатель был ровным во всех матчах, независимо от психологического давления.

Я желаю успеха своему сыну в этом сезоне и в будущем. Надеюсь, его карьера будет продолжаться, а после её окончания он останется в теннисе – может быть, станет интересным комментатором на телевидении, как Макинрой, будет разбирать матчи. Во всём желаю успехов своему сыну», — опубликовал комментарий Медведева-старшего телеграм-канал Dychkovsky.