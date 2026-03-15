«Не мягкий плюшевый мишка». Рик Макки — о победе Медведева над Алькарасом в Индиан-Уэллсе

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Медведев был готов. Он был не мягким плюшевым мишкой, а агрессивным, но при этом хладнокровным и устойчивым. Он здорово бил по мячу и изменил прежнюю осторожную игру, показав невероятное желание.

Его позиция на корте временами была как у Федерера. Покрытие здесь как наждачная бумага, но он всё равно чисто пробивал мячи, в том числе и в матче против Дрейпера.

«Русский паук» двигался по корту словно планер и заслужил эту победу. Но сможет ли он сделать это снова — уже против Синнера?» – написал Макки в социальной сети.