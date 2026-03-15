Медведев прокомментировал тактику своей игры в победном матче полуфинала в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе соперника из Испании Карлоса Алькараса, прокомментировал ход матча.

— Вы играете очень агрессивно, очень стабильно. Карлос много говорил об этом на пресс-конференции. Для игрока, который не играл так в своей карьере, какие силы у вас это отнимает как физически, в смысле затрат энергии, так и с точки зрения умственной деятельности? Вы всегда будете постоянно атаковать?

— Всегда должен быть баланс, потому что я в какой-то момент своей карьеры пытался быть, скажем так, чрезмерно агрессивным, это было не очень. Я тратил, как вы говорите, слишком много энергии, это был не мой стиль игры, и я сходил с ума, ломал ракетки и так далее. Не говорю о прошлом годе, имею в виду в целом.

Сейчас я уверен в себе, а когда я уверен в себе, всегда говорю, что чувствую себя агрессивным игроком, особенно на подаче. На приёме всё немного по-другому.

Но даже на приёме, когда у меня появляется возможность сделать один отличный приём, как сегодня, стараюсь диктовать ход розыгрыша.

Поэтому сегодня не было плана быть слишком агрессивным, потому что это может дорого обойтись тебе против Карлоса, который отлично играет в защите, тогда можно начать совершать слишком много ошибок.

План состоял в том, чтобы играть так же, как и во всех предыдущих матчах — отлично бить по мячу, оказывать на него давление, отлично подавать, и это хорошо сработало, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.