Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алькарас рассказал, что удивило его в игре Медведева в Индиан-Уэллсе

Алькарас рассказал, что удивило его в игре Медведева в Индиан-Уэллсе
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что его удивило в игре россиянина Даниила Медведева во время их полуфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Медведев одержал победу в матче со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«То, насколько агрессивно он играл всё время меня немного удивило. Знал, что в начале матча он будет играть агрессивно, но то, как именно он это делал, удивило меня ещё больше.

Он играл агрессивно и при этом почти не ошибался. Честно, он ошибался намного меньше, чем я ожидал (улыбается). Поэтому было трудно. И условия были совсем другими — мяч отскакивал очень-очень высоко. После моей подачи он всё время оказывался в хорошей позиции для приёма. Казалось, что он всегда находил окно, пространство, чтобы сделать обводящий удар или ударить так, чтобы мне пришлось играть неудобный воллей.

Как я сказал, это было непросто, он находил решение на каждый мой основной удар», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса
Медведев шикарен! Сенсационно выбил Алькараса и сразится с Синнером за титул Индиан-Уэллса
