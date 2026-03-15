Алькарас рассказал, что удивило его в игре Медведева в Индиан-Уэллсе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что его удивило в игре россиянина Даниила Медведева во время их полуфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Медведев одержал победу в матче со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«То, насколько агрессивно он играл всё время меня немного удивило. Знал, что в начале матча он будет играть агрессивно, но то, как именно он это делал, удивило меня ещё больше.

Он играл агрессивно и при этом почти не ошибался. Честно, он ошибался намного меньше, чем я ожидал (улыбается). Поэтому было трудно. И условия были совсем другими — мяч отскакивал очень-очень высоко. После моей подачи он всё время оказывался в хорошей позиции для приёма. Казалось, что он всегда находил окно, пространство, чтобы сделать обводящий удар или ударить так, чтобы мне пришлось играть неудобный воллей.

Как я сказал, это было непросто, он находил решение на каждый мой основной удар», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.