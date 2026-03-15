Алькарас рассказал, что удивило его в игре Медведева в Индиан-Уэллсе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что его удивило в игре россиянина Даниила Медведева во время их полуфинального матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Медведев одержал победу в матче со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
«То, насколько агрессивно он играл всё время меня немного удивило. Знал, что в начале матча он будет играть агрессивно, но то, как именно он это делал, удивило меня ещё больше.
Он играл агрессивно и при этом почти не ошибался. Честно, он ошибался намного меньше, чем я ожидал (улыбается). Поэтому было трудно. И условия были совсем другими — мяч отскакивал очень-очень высоко. После моей подачи он всё время оказывался в хорошей позиции для приёма. Казалось, что он всегда находил окно, пространство, чтобы сделать обводящий удар или ударить так, чтобы мне пришлось играть неудобный воллей.
Как я сказал, это было непросто, он находил решение на каждый мой основной удар», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
- 15 марта 2026
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:27
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:28
-
12:06
-
11:52
-
11:51
-
11:20
-
11:18
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
10:23
-
10:06
-
10:03
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
07:37
-
07:07
-
06:31
-
04:55
-
03:42
-
03:40
-
03:28