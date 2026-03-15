Кто станет чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — Медведев или Синнер?

В ночь с 15 на 16 марта мск в Индиан-Уэллсе пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто станет чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?»

В полуфинале турнира Даниил Медведев оказался сильнее первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса — 6:3, 7:6 (7:3), а Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 6:4.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.