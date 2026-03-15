Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, как на результат матча с Медведевым повлияли погодные условия

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался, повлияли ли погодные условия на результат полуфинального матча «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
«Мы должны привыкать играть в любых условиях. Это не имело значения. Знал, что условия будут полностью отличаться от предыдущих дней, когда я играл вечерние встречи. Поэтому этот турнир один из самых сложных — здесь очень большая разница между дневными и ночными матчами. Мы уже много дней тренируемся в это время, поэтому прекрасно знали условия. Я понимал это ещё до матча, так что сейчас это не тот фактор, на который можно жаловаться», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

«Он вернулся! Гроссмейстер, магия!» Реакция на победу Медведева над первой ракеткой мира
