Алькарас рассказал, как на результат матча с Медведевым повлияли погодные условия

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался, повлияли ли погодные условия на результат полуфинального матча «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста.
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
«Мы должны привыкать играть в любых условиях. Это не имело значения. Знал, что условия будут полностью отличаться от предыдущих дней, когда я играл вечерние встречи. Поэтому этот турнир один из самых сложных — здесь очень большая разница между дневными и ночными матчами. Мы уже много дней тренируемся в это время, поэтому прекрасно знали условия. Я понимал это ещё до матча, так что сейчас это не тот фактор, на который можно жаловаться», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
