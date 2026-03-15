«Нужно будет «перетерпеть» оппонента». Тарпищев — о предстоящем матче Синнера и Медведева
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Встреча состоится в ночь на 16 марта.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Янник Синнер
«Синнер выигрывает за счёт хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши же будут долгие и нудные. Нужно будет «перетерпеть» оппонента», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Ранее Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
Материалы по теме
- 15 марта 2026
-
18:00
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
17:01
-
16:51
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:27
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:28
-
12:06
-
11:52
-
11:51
-
11:20
-
11:18
-
11:08
-
11:05
-
11:01
-
10:23
-
10:06
-
10:03
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
07:37