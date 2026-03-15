«Нужно будет «перетерпеть» оппонента». Тарпищев — о предстоящем матче Синнера и Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Встреча состоится в ночь на 16 марта.

«Синнер выигрывает за счёт хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши же будут долгие и нудные. Нужно будет «перетерпеть» оппонента», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Ранее Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.