Соболенко — Рыбакина: где смотреть, во сколько начало финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 15 марта, на хардовых кортах Индиан-Уэллса (Калифорния, США) завершится турнир WTA-1000. В финальном матче встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге третью строчку.

Начало матча запланировано на 21:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Отметим четыре поединка, состоявшихся в прошлом году. Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3), а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0). Также Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере — 6:4, 4:6, 6:4.