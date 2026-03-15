Соболенко — Рыбакина: история личных встреч перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 15 марта, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт финальный матч в женском одиночном разряде. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с двукратной победительницей мэйджоров Еленой Рыбакиной, занимающей третью строчку мирового рейтинга. Встреча начнётся в 21:00 мск.

Счёт личных встреч — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). В прошлом сезоне теннисистки провели друг с другом четыре матча. Соболенко оказалась сильнее в четвертьфинале Берлина со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6) и четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3). Елена обыгрывала Арину в четвертьфинале Цинциннати (6:1, 6:4), финале Итогового чемпионата WTA — 6:3, 7:6 (7:0). В этом сезоне Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).