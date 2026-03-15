«Медведев вернулся». Тарпищев — о выходе россиянина в финал Индиан-Уэллса

Шамиль Тарпищев
Комментарии

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
«Я угадал, сказал до матча, что Медведев выиграет. Он сохранил свежесть и эмоционально сейчас очень хорош. В матче с Алькарасом важно было то, что Медведев не совершал двойных ошибок и уверенно разыгрывал вторую подачу, имел видимое преимущество. То есть был хороший психологический фон, его не лихорадило, и он играл практически в свой лучший теннис. На брейк-пойнтах действовал уверенно, что свидетельствует о психологической стойкости. Всё это говорит о том, что Медведев вернулся», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

