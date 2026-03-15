Янник Синнер рассказал о напряжении перед финалом Индиан-Уэллса

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о давлении на игроков перед развязкой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Как сообщает Tennis Channel, спортсмен отметил, что вынужден соблюдать режим и не смотреть Формулу-1.

— Повлияет ли короткий промежуток между матчами на восстановление? Что будете делать до финала, учитывая, что нет полноценного выходного?

— И да [повлияет], и нет. Мы все достаточно хорошо готовы, чтобы играть несколько дней подряд. В любом случае выходишь на корт, однако в последние турнирные дни напряжение совсем другое, — приводит слова Синнера Tennis Channel.