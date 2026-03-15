Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Павел Котов стал чемпионом «челленджера» в Шербуре

402-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов стал победителем «челленджера» в Шербуре (Франция). В финале он обыграл представителя Италии Филиппо Роману, занимающего 541-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Котов семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Роману ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Ранее в этом сезоне Котов стал чемпионом «челленджера» в Кобленце (Германия).

