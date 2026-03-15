Медведев и Синнер — единственные игроки, одержавшие более 200 побед на харде с 2020 года

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер являются единственными игроками, которые с начала 2020 года одержали более 200 побед в матчах на уровне ATP на харде. Об этом сообщает OptaAce.

На счету Медведева 239 побед, у Синнера — 231. Далее по этому показателю идут россиянин Андрей Рублёв (198), немец Александр Зверев (192) и американец Тейлор Фриц (188).

В ночь с 15 на 16 марта в Индиан-Уэллсе пройдёт финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором сыграют Янник Синнер и Даниил Медведев. Встреча начнётся не ранее 00:00 мск.