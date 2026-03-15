Медведев — Синнер: где смотреть, во сколько начало финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт финальный матч, в котором сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Встреча начнётся не ранее 00:00 мск. В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Янник Синнер — Даниил Медведев можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.