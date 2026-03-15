Янник Синнер заявил о возвращении Даниила Медведева на высокий уровень

Итальянский теннисист, четырёхкратный победитель ТБШ Янник Синнер отметил улучшение качества игры первой ракетки России Даниила Медведева. Россиянин и итальянец сразятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе в ночь с 15 на 16 марта.

«Он вернулся на очень-очень высокий уровень. У него очень мощная подача, как мне кажется, он очень хорошо принимает — глубоко и стабильно.

Сейчас все стараются играть немного агрессивнее. Саша [Александр Зверев] тоже пытался действовать агрессивно. Думаю, он не показал свой лучший теннис, но все стараются давить на соперника. И мне кажется, что Даниил снова нашёл хороший баланс на корте — выиграл титул в Дубае, приехал сюда и снова показывает отличные результаты», — приводит слова Синнера Tennis Channel.