Янник Синнер заявил о возвращении Даниила Медведева на высокий уровень
Поделиться
Итальянский теннисист, четырёхкратный победитель ТБШ Янник Синнер отметил улучшение качества игры первой ракетки России Даниила Медведева. Россиянин и итальянец сразятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе в ночь с 15 на 16 марта.
Индиан-Уэллс (м). Финал
16 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Даниил Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
«Он вернулся на очень-очень высокий уровень. У него очень мощная подача, как мне кажется, он очень хорошо принимает — глубоко и стабильно.
Сейчас все стараются играть немного агрессивнее. Саша [Александр Зверев] тоже пытался действовать агрессивно. Думаю, он не показал свой лучший теннис, но все стараются давить на соперника. И мне кажется, что Даниил снова нашёл хороший баланс на корте — выиграл титул в Дубае, приехал сюда и снова показывает отличные результаты», — приводит слова Синнера Tennis Channel.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
21:00
-
20:55
-
20:37
-
20:30
-
20:00
-
19:46
-
19:27
-
19:04
-
18:20
-
18:00
-
17:36
-
17:30
-
17:16
-
17:01
-
16:51
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:27
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:28
-
12:06
-
11:52
-
11:51
-
11:20
-
11:18
-
11:08
-
11:05