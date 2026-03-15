Медведев — Синнер: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт финальный матч, в котором сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. Начало матча запланировано на 00:00 мск.

Счёт личных встреч Синнера и Медведева — 8-7 в пользу итальянца. Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6, в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 3:6, 4:6.