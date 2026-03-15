Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 15 на 16 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт финальный матч, в котором сыграют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион US Open – 2021, 11-й номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Начало матча запланировано на 00:00 мск.

По личным встречам Синнер впереди с минимальным преимуществом — 8-7 (8-6 на харде). «Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.