«Полное опустошение». Бублик — об эмоциях, которые испытал после попадания в топ-10

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о чувствах, испытанных им после попадания в топ-10 мирового рейтинга. Он отметил, что не праздновал этот момент, а наоборот, испытал внутреннее опустошение.

«Первое, что я почувствовал, когда вошёл в топ-10, это полное опустошение. Например, когда я сыграл свой первый финал ATP в 2019 году, был молодой. Выиграл этот матч и думаю: «И всё, что ли?» То есть всё, чего я ждал там столько лет, сыграть финал АTP. И, наверное, примерно нечто похожее я ощутил, когда вошёл в топ-10. Победил и понял, что всё, я в десятке, большой молодец, был этому рад. И в момент осознания, когда показал своему боксу «10», думаю: «Ну и как бы что?» Получается, что это был январь месяц. И что делаем дальше?

У меня не было какого-то празднования. Мы пошли спокойно в ресторан, посидели, чуть выпили, поговорили и продолжили дальше жить и играть», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.