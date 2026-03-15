Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Ну ладно». Александр Бублик рассказал о своём отношении к поражениям

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик высказался о своём отношении к поражениям. Он отметил, что всегда испытывал проблемы с мотивацией и не имел желания менять ход игры в свою пользу.

«У меня всегда были проблемы с мотивацией, с эмоциями. Мне где-то не хотелось тренироваться, пересиливать себя, причём даже не столько на тренировках, сколько во время матчей. Мне всегда было чуждо [стремление] переламывать ход встреч.

Я к проигрышу отношусь достаточно спокойно. И когда это произошло, то думаю: «Ну ладно», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

12 января 2026 года Бублик впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку рейтинга АТР.

