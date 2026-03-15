Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира категории «Мастерс» в Майами (США) из-за травмы правого плеча. Об этом сообщает Tennis One App.

Напомним, в прошлом году на «Мастерсе» в Майами Джокович вышел в финал, где уступил чеху Якубу Меншику со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Серб является шестикратным чемпионом соревнований (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 и 2016). В этом году турнир ATP-1000 в Майами пройдёт с 18 по 23 марта.

Ранее Джокович выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге он уступил прошлогоднему чемпиону, британскому теннисисту Джеку Дрейперу со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).