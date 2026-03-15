Соболенко — Рыбакина: Елена выиграла первый сет финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 15 марта, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходит финальный матч в женском одиночном разряде, где четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко встречается с двукратной победительницей мэйджоров Еленой Рыбакиной, занимающей третью строчку мирового рейтинга. Казахстанская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Счёт личных встреч — 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). В полуфинале турнира Соболенко обыграла чешку Линду Носкову (6:3, 6:4), а Рыбакина оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (7:5, 6:4).