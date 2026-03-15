Финалистка юниорского AO прокомментировала взятие двух трофеев на турнире в Шарм-эль-Шейхе

Финалистка юниорского Australian Open — 2026 российская теннисистка Екатерина Тупицына прокомментировала победу в одиночном и парном разрядах турнира W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

«Меня поддерживали семья и моя команда, помогали мне настроиться и собраться на каждый матч. Каждый день созванивалась с тренерами и обсуждала ключевые моменты в матче, разбирали мои ошибки. Очень рада, что удалось удачно выступить на этой неделе! Показала очень хороший уровень игры, поэтому очень рада, что смогла одержать победу», – сказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финале одиночного разряда турнира Тупицына обыграла чешку Денису Золдакову со счётом 6:0, 6:7 (6:8), 4:6. В парном разряде с француженкой Алисой Регер они были сильнее китайского дуэта Чэнь Янь/Ма Руоси со счётом 1:6, 7:5, [10:6].