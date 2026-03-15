Карлос Алькарас пожелал удачи Даниилу Медведеву в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал удачи в финале россиянину Даниилу Медведеву.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Даниил Медведев
«Поздравляю Даниила Медведева с отличным матчем и удачи в финале! Спасибо Индиан-Уэллсу за поддержку на этой неделе! Одно из моих любимых мест в туре! Увидимся в следующем году!» — написал Алькарас в социальных сетях.
Напомним, в полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3). За титул россиянин поспорит с итальянцем Янником Синнером.
