Карлос Алькарас пожелал удачи Даниилу Медведеву в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал удачи в финале россиянину Даниилу Медведеву.

«Поздравляю Даниила Медведева с отличным матчем и удачи в финале! Спасибо Индиан-Уэллсу за поддержку на этой неделе! Одно из моих любимых мест в туре! Увидимся в следующем году!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, в полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3). За титул россиянин поспорит с итальянцем Янником Синнером.