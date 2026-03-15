Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас пожелал удачи Даниилу Медведеву в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас пожелал удачи Даниилу Медведеву в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал удачи в финале россиянину Даниилу Медведеву.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Поздравляю Даниила Медведева с отличным матчем и удачи в финале! Спасибо Индиан-Уэллсу за поддержку на этой неделе! Одно из моих любимых мест в туре! Увидимся в следующем году!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, в полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3). За титул россиянин поспорит с итальянцем Янником Синнером.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android