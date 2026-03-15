Александр Бублик вспомнил момент, когда в его успех никто не верил

Александр Бублик вспомнил момент, когда в его успех никто не верил
Александр Бублик
Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик поделился воспоминаниями о прорыве в топ-100 рейтинга. Он рассказал, что в его успехи не верили, в том числе и те, кто тогда входил в круг близких спортсмена.

«Меня спрашивают молодые ребята про то, как я прошёл этот путь. Знаю одно — у меня никогда не было сомнений в голове, что я буду теннисистом, что буду хорошо играть в теннис.

Мне было 16-17 лет, когда я только начинал играть турниры серии «фьючерс», это самая низшая категория, где за победу даётся 10 очков. Я выигрывал какие-то первые матчи и проигрывал, допустим, первому сеяному. И после матча выходил и говорил: «Господи, как я ему проиграл? Смотрите на него». На меня поворачиваются [более опытные теннисисты] и говорят: «Ты таких вещей даже никогда в жизни не добьёшься, это невозможно». Они тоже были в рейтинге на 500−600-х позициях, я на 700−800-х. Я на них смотрю и говорю: «Вы в себе, ребята?» Проходит там полгода, я его обыгрываю. Таких моментов по ходу моего моего подъёма в топ-100 было огромное количество. Могу вспомнить десятки случаев, когда кто-то тренировался, но не очень хорошо играл. Мне говорили: «Саш, ты в жизни такого не добьёшься». То есть это невозможно. Там человек выиграл 10 «фьючерсов», два «челленджера». Я говорю: «Так и всё, что ли?» Там же вроде турнир АTP надо выигрывать.

Наверное, пофигизм и абсолютная уверенность в том, что я внутри сильнее, где-то двигало меня вперёд. И не столько даже из-за того, чтобы не проигрывать, а чтобы доказать всем вокруг, кто мне говорил и сомневался, включая даже ближний круг людей, которые со мной были и говорили: «Да у тебя не получится», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Материалы по теме
«Полное опустошение». Бублик — об эмоциях, которые испытал после попадания в топ-10
