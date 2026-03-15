Арина Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе, одолев Елену Рыбакину

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче она обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».