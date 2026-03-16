Известна сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Мирра Андреева, Соболенко и Рыбакина

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 17 по 28 марта. В основной сетке соревнований заявлено семь российских теннисисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Стартовые матчи (частично):

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Энн Ли (США)/победитель квалификации.

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Хейли Баптист (США)/Татьяна Мария (Германия).

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джанис Тьен (Индонезия)/Юлия Путинцева (Казахстан).

Екатерина Александрова (Россия, 11) — Лилли Таггер (Австрия, WC)/победитель квалификации.

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Оксана Селехметьева (Россия).

Франческа Джонс (Великобритания) — Винус Уильямс (США, WC).

Диана Шнайдер (Россия, 20) — Тереза Валентова (Чехия)/победитель квалификации.

Кори Гауфф (США, 4) — победитель квалификации/Элизабетта Коччаретто (Италия).

Мирра Андреева (Россия, 8) — Маккартни Кесслер (США)/Магдалена Френх (Польша).

Анна Калинская (Россия, 22) — победитель квалификации/Анна Бондарь (Венгрия).

Софья Кенин (США) — Анна Блинкова (Россия).

Ига Швёнтек (Польша, 2) — Магда Линетт (Польша)/Варвара Грачёва (Франция).

Действующей чемпионкой «тысячника» в Майами является лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2).