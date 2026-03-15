Арина Соболенко победила в 17 из 18 матчах в текущем сезоне

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победы в 17 из 18 матчей в сезоне-2026. Сегодня, 15 марта, она стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|
|6
|7 8
|
|3
|6 6
Встреча Рыбакиной и Соболенко в США продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках первая ракетка мира 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник». Ранее она проиграла Рыбакиной в финале АО-2026.
