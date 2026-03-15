Арина Соболенко выиграла второй титул в сезоне-2026

Сегодня, 15 марта, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Для спортсменки этот титул стал вторым в сезоне. Ранее она выиграла турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Тогда в решающем матче она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:3. Сегодня в финале Индиан-Уэллса белоруска одолела двукратную победительницу мэйджоров Елену Рыбакину из Казахстана — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

В этом сезоне Соболенко также сыграла в финале Australian Open, где уступила Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).