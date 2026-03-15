Арина Соболенко выиграла восемь из девяти матчей в сезоне с теннисистками из топ-20

Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победы в восьми из девяти матчей в этом сезоне с представительницами топ-20 рейтинга WTA. Сегодня она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Единственное поражение белоруски Арины Соболенко случилось как раз в матче с Еленой Рыбакиной. Третья ракетка мира переиграла лидера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе стал вторым в сезоне и 23-м в карьере. Белорусская спортсменка также в 10-й раз выиграла «тысячник».