Арина Соболенко выиграла 23-й титул в карьере

Сегодня, 15 марта, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Для спортсменки этот титул стал 23-м в карьере.

Ранее в этом сезоне она выиграла турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия). Также для Соболенко в 10-й раз стала чемпионкой «тысячника».

Сегодня в финале Индиан-Уэллса белоруска одолела двукратную победительницу мэйджоров Елену Рыбакину из Казахстана — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). В этом сезоне Соболенко также сыграла в финале Australian Open, где уступила Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).