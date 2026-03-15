Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина обратилась к Арине Соболенко после поражения в финале Индиан-Уэллса

Елена Рыбакина обратилась к Арине Соболенко после поражения в финале Индиан-Уэллса
Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка третья ракетка мира Елена Рыбакина взяла слово после финала турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Она выразила надежду на продолжение противостояния с Ариной Соболенко (Беларусь) в решающих матчах в этом сезоне. Рыбакина проиграла со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
15 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		3 6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это был очень сложный матч. Поздравляю Арину и её команду со всеми достижениями и, наконец, с этим титулом. Надеюсь, мы совсем скоро снова сыграем друг с другом на этой стадии турнира. Хочу поблагодарить свою команду. Сегодня мы не добились того результата, которого хотели, но всё равно это были хорошие пару недель. Постараемся взять из этого всё позитивное и двигаться дальше, к следующему турниру», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Материалы по теме
Арина Соболенко выиграла восемь из девяти матчей в сезоне с теннисистками из топ-20
